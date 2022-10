Films et séries devront bientôt fournir le bilan carbone de leurs tournages pour toucher des aides publiques

Le bilan carbone sera demandé dès le 31 mars prochain à tous les "producteurs d’œuvres cinématographiques (long et court métrage) et d’œuvres audiovisuelles (série et unitaire), appartenant au genre de la fiction et du documentaire" au moment de leurs demandes d’aides. Mais ne conditionnera les aides que quelques mois plus tard. L'obligation sera étendue dans un deuxième temps "aux œuvres d'animation, immersives et aux jeux vidéo".