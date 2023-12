Le "mousquetaire noir" joué par Ralph Amoussou a-t-il véritablement existé ?

Dans "Les Trois Mousquetaires : Milady", en salles depuis mercredi, les spectateurs peuvent découvrir Hannibal, un mousquetaire noir. Incarné par Ralph Amoussou, il s’inspire de l’histoire vraie d’Aniaba, un Ivoirien arrivé en France à l’âge de 15 ans à la fin du XVIIe siècle. Après avoir épousé la religion catholique, il devint le filleul de Louis XIV avant d’entrer au service de l’armée française.

En adaptant Les Trois Mousquetaires pour le public de 2023, le réalisateur Martin Bourboulon et les scénaristes Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte ont pris quelques libertés. On se rappelle de la bisexualité assumée de Porthos, joué par Pio Marmaï dans le premier volet. Le second, en salles mercredi, intègre un protagoniste absent de l’œuvre d’Alexandre Dumas.

Interprété par l’acteur Ralph Amoussou, l'interprète de Georges Diouf dans Les Tuche, Hannibal est un mousquetaire noir qui fait équipe avec D’Artagnan et ses camarades d’armes au service de Louis XIII, joué par Louis Garrel. Malgré les dizaines d’adaptations en films et en séries depuis un siècle, vous ne l’avez jamais vu à l’écran. Et c’est normal…

Un destin hors du commun

Le personnage d’Hannibal est en effet inspiré de l’histoire vraie d’Anabia, dit le "Prince ébène", exhumée par l’écrivain Frédéric Couderc dans un livre du même nom, paru en 2003 aux Presses de la Renaissance. Né en 1672 en Côte d’Ivoire, Aniaba est un membre du peuple Ehotilé. À l’âge de 15 ans, il embarque pour la France à bord du bateau d’un marchand. Introduit auprès de la Cour du "Roi-Soleil", il embrasse la religion catholique et se fait baptiser par Bossuet, célèbre homme d'Église et écrivain.

Devenu le filleul de Louis XIV, Aniaba hérite du prénom du roi et bénéficie de l’enseignement des meilleurs précepteurs de l'époque. Il rejoint ensuite le corps des Mousquetaires et devient le premier officier noir de l’armée française, avec une rente annuelle de 12.000 livres. Mais son séjour en France ne durera qu’une dizaine d’années.

Hannibal, le mousquetaire inspiré d'Aniaba, est interprété par l'acteur Ralph Amoussou, vu dans "Les Tuche". - Pathé Films

En 1701, Louis XIV crée l'Ordre de l'Étoile-Notre-Dame à son intention, avant de le renvoyer en Côte d’Ivoire dans le but de le faire roi et de faciliter le commerce entre les deux pays. Le projet échouera et le "mousquetaire noir" sera délaissé par son pays d’adoption, avant d’être accusé de frayer avec les Hollandais... Les raisons de son échec font l’objet de multiples théories. Mais tout porte à croire que Louis Aniaba serait rentré en France où il serait décédé dans l’anonymat.

D’après les historiens, sa vie aurait été racontée une première fois dans le roman d'un écrivain anonyme, paru en 1740. Après avoir ressurgi dans un ouvrage de l’historienne Henriette Diabaté en 1975, il fait l’objet d’une pièce de théâtre de son compatriote Anoma Kanié deux ans plus tard. Il faudra patienter jusqu’au livre de Frédéric Couderc en 2003 pour que son destin passionne une nouvelle génération.

En 2019, Aniaba était revenu dans l’actualité de manière inattendue lorsque Amon N'Douffou V, roi du Sanwi, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, avait annoncé sa contribution à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un hommage à cette figure oubliée de l’Histoire des deux pays dont on devrait bientôt reparler puisqu'une série qui lui est consacrée est en préparation pour Disney+.

>> Les Trois Mousquetaires : Milady de Martin Bourboulon. Avec François Civil, Vincent Cassel, Ralph Amoussou. En salles.