Fan de la saga avec ses filles, Amel Bent prête sa voix aux "Trolls 3" : "J’y suis allée à fond !"

Viva, votre personnage, est la sœur cachée de Poppy, que double Vitaa. C’est elle qui a glissé votre nom à Universal pour Les Trolls 3 ?

(Elle sourit) Je ne pense pas que ça se soit passé comme ça. Je pense c'est eux qui se sont dit que ça pouvait être rigolo. Avec Vitaa, on passe notre vie ensemble en studio. On a fait un album ensemble. Elle parle beaucoup de moi, je parle beaucoup d'elle. On se connaît depuis très longtemps. Mais j’avoue que ces trois-quatre dernières années, on s'est énormément rapprochées. On a aussi les mêmes manageurs donc peut-être que ça s'est bien passée avec mon équipe. Ou peut-être qu'ils se sont dit "On adore Amel !". Je ne sais pas, demandez-leur (elle sourit) !

Vous avez découvert le doublage il y a douze ans avec les pingouins de Happy Feet 2. Dans une interview à l’époque, vous disiez avoir été "pétrifiée" avant de commencer. Vous étiez comment au moment de commencer Les Trolls 3 ?

Très détendue ! Mais ça, c'est l'expérience. J’ai aussi doublé la sœur de Lorie dans La Fée Clochette, j’ai participé à Yéti et compagnie. On gagne quand même beaucoup en confiance au gré des expériences, ça m'a vachement débridée. Mais ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le film Les sandales blanches que j'ai tourné il y a quelques années. Ça m'a vaccinée de toute peur que je pouvais avoir avant à l'idée d'être autre chose qu'une chanteuse devant une caméra. Idem pour le coaching que j'ai fait avec une coach exceptionnelle, Karine Nuris. C’est de l'art thérapie, c'est vraiment apprendre à gérer ses émotions, à les accepter et les libérer. C'est à peu près l'opposé de tout ce que je fais dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire d'essayer de tout contenir tout le temps. Se cacher derrière un personnage, c'est chanmé en fait !