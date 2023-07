Luc Besson, Woody Allen et Roman Polanski invités de la Mostra de Venise

La Mostra a tremblé après avoir perdu son film d’ouverture, dont la sortie a même été repoussé à 2024 en raison de la grève des acteurs et des scénaristes qui animent Hollywood. Mais Challengers, de Luca Guadagnino (Call me by your name) avec Zendaya, est au final le seul à s’être retiré de la sélection annoncée ce mardi 25 juillet par le festival de Venise à un mois de son lancement. Une liste folle composée de la crème de la crème des cinéastes américains, bien décidés à défendre leurs œuvres lors d’un évènement qui constitue la première rampe de lancement vers les Oscars.