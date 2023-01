Shyamalan ("Knock at the cabin") : "J’aime que vous ne sachiez pas quoi penser de ceux qui vous menacent"

S’ils frappent à votre porte, c’est déjà trop tard. Quatre étrangers armés bouleversent les vacances tranquilles d’une fillette et de ses pères en les prenant en otage dans un chalet isolé dans les bois. Le trio devra faire un choix impossible pour empêcher l’apocalypse. Pas besoin d’en savoir plus avant de découvrir Knock at the cabin, la nouvelle expérience de cinéma pensée par M. Night Shyamalan. Le maître du suspense, à l’origine de Sixième Sens, The Visit et Glass fait sien La cabane aux confins du monde, roman de Paul Tremblay (Éditions Totem).

Un huis clos haletant porté par une mise en scène qui place plus que jamais le spectateur au cœur du récit. Un gros plan en chasse un autre, comme pour mieux nous plonger dans les yeux de personnages indécis et angoissés. Knock at the cabin glisse du thriller à l’horreur tout en questionnant notre foi en l’humanité. Et peut-être même notre foi tout court. Rencontre avec le cinéaste qui revient hanter les salles dès le 1er février.