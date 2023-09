Madeleine Yuna Voyles : non, l'enfant prodige de "The Creator" n'est pas une IA

Si Madeleine Yuna Voyles n’a aucune existence médiatique ou presque, c’est d’abord en raison de la grève des acteurs à Hollywood, qui l’a privée de l’avant-première à Los Angeles, le 18 septembre dernier. Mais aussi parce que The Creator est le tout premier film de sa jeune carrière. Sur IMDB, on apprend qu’elle est née en 2014 à San Diego, en Californie, qu’elle est d’origine cambodgienne par sa mère et allemande par son père. Qu’elle se passionne pour la danse et la K-Pop et qu’elle a une jeune sœur, Arden Brian Voyles, qu’on a pu apercevoir dans The Mandalorian sur Disney+.

Dans une interview accordée au Daily Express, Gareth Edwards révèle que Madeleine a été sélectionnée lors d’un casting ouvert aux jeunes comédiennes du monde entier. "On a reçu des centaines de vidéos et c’est la première que nous avons auditionnée", raconte le cinéaste. Ému aux larmes par sa performance, il avoue s’être demandé si l’enfant n’avait pas été mise en condition par sa mère ce jour-là. "J’ai pensé qu’on lui avait fait croire que son chien était mort !".