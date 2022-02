On dit oui à "Marry Me", une tendre comédie romantique avec Jennifer Lopez

"C’est la première fois que j’ai eu l’occasion de faire un album grâce à un film et c’était un vieux rêve. C’est aussi la première fois que je mêle musique et cinéma depuis Selena, et encore, dans ce projet-là, on utilisait la voix de Selena, si bien que je n’avais pas eu l’opportunité de chanter", explique Jennifer Lopez dans les notes de production. Son entraînant "Marry Me" va vous rester en tête longtemps, tout comme le sensible "On My Way" que Kat compose dans le film.