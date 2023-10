Martin Scorsese nous livre les petits secrets de "Killers of The Flower Moon", son nouveau chef-d'œuvre

Certains imaginent Bob jaloux de la place que Leo a pris dans la carrière de Marty ? C’est loin de la vérité. "Des années après nos débuts, Robert me parle de ce jeune garçon qui s’appelle Leonardo DiCaprio et avec lequel il vient de tourner dans un film qui s’appelle Blessures Secrètes. Il me dit ‘tu devrais bosser avec ce gosse un jour’. Ça semblait anecdotique à l’époque. Mais de la part d’une star comme lui au début des années 1990, ce n’était pas anecdotique du tout. Le temps passe, je tourne Gangs of New York avec Leo. C’est même grâce à lui que le film s’est fait. Et je découvre que nous avons beaucoup de points communs."

Les deux hommes ont beau avoir plus de 30 ans d’écart, Martin Scorsese parle davantage de Leonardo DiCaprio comme d’un pote que d’un disciple. "Sur Aviator, ça a vraiment matché entre nous. Ensuite, on a fait Les Infiltrés et on est devenu encore plus proches", se rappelle le cinéaste. "C'est quelqu'un qui écoute les disques de jazz de Louis Jordan ou d’Ella Fitzgerald avec lesquels j’ai grandi", se marre le cinéaste.

"Un soir, il m’appelle pour me dire qu’il a pris froid et qu’il en a profité pour rattraper un classique japonais de 1953 qui s’appelle Tokyo Story et il me demande si je l’ai déjà vu. Le truc, c’est que j’ai découvert ce film d'Ozu dans les années 1970. Or il m’a fallu des années pour comprendre la mise en scène. Lui, il a tout pigé tout de suite."