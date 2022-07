Les Avengers de Marvel reviendront au cinéma en 2025

Pour l'instant, ce sont huit films – dont Les 4 Fantastiques, Blade, Captain America 4 - et dix séries – dont la saison 2 de Loki et Secret Invasion avec Samuel L. Jackson et Emilia Clarke – qui introduiront de nouveaux héros et de nouvelles histoires avant de s'unir pour une conclusion inédite en deux parties. D'autres annonces sont attendues lors de la D23, la grand-messe de Disney en septembre.

On sait déjà que Avengers : The Kang Dynasty sortira en mai 2025, Avengers : Secret Wars en novembre de la même année. Après une brève apparition dans la série Loki, Kang devrait s’imposer en grand méchant de cet affrontement final. Ce voyageur temporel tyrannique, interprété par Jonathan Majors, s’annonce déjà bien plus effrayant que Thanos.