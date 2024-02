Judith Godrèche accuse le réalisateur Jacques Doillon d’avoir abusé d’elle à l'âge de 15 ans

Après avoir porté plainte contre Benoît Jacquot, Judith Godrèche accuse désormais Jacques Doillon d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était adolescente. Interrogée sur France Inter ce jeudi, la comédienne dénonce des faits qui seraient intervenus en amont et sur le tournage de "La Fille de 15 ans", sorti en 1989. D'après son avocate, citée par FranceInfo, elle a également porté plainte contre lui mardi 6 février.

Le cinéma français fait son #MeToo, suite. Alors que le parquet de Paris vient d’ouvrir une enquête suite à la plainte pour viols sur mineure déposée par Judith Godrèche contre Benoît Jacquot, la comédienne porte de nouvelles accusations contre un autre réalisateur. Interrogée ce jeudi matin sur France Inter, elle affirme en effet avoir été abusée par Jacques Doillon en amont et sur le tournage de son film La Fille de 15 ans, sorti en 1989. L'enquête ouverte vise d'ailleurs aussi ce dernier, comme l'appris jeudi l'AFP de source proche du dossier.

À l’époque, Judith Godrèche est en couple avec Benoît Jacquot, qui l’a dirigé en 1986 sur Les Mendiants. Lorsque Jacques Doillon propose à l’adolescente de jouer dans son prochain film, "il est flatté parce qu’il se sent envié", explique-t-elle à propos de son compagnon. "C’est une forme de truc narcissique. Il a un truc que les autres veulent."

Tout d’un coup, il décide qu’il y a une scène d’amour, une scène de sexe. Et là on fait 45 prises Judith Godrèche

À demi-mots, elle dénonce ensuite des faits qui seraient survenus dès la préparation de La Fille de 15 ans, au domicile de Jane Birkin, compagne du cinéaste à l’époque. "Ce qui s’est passé dans le bureau de Jane, dans la maison de Doillon, ça personne ne l’a vu. Et puis je n’en ai parlé à personne", dit-elle. "Ensuite sur le tournage, c’était hallucinant".

Dans La Fille de 15 ans, Judith Godrèche incarne Juliette, une jeune fille qui part en vacances à Ibiza avec son petit ami Thomas, joué par Melvil Poupaud, et Willy, le père de ce dernier qui tombe amoureux d’elle. Un rôle confié au départ à l’acteur néerlandais Rutger Hauer avant que le cinéaste décide de l’incarner lui-même.

"À Ibiza, il me faisait écrire des scènes la veille pour le lendemain", raconte-elle. "Tout d’un coup, il décide qu’il y a une scène d’amour, une scène de sexe. Et là on fait 45 prises, j’enlève mon pull et je suis torse nu, et il me pelote, il me roule des pelles. Il y a Jane qui est là derrière le combo et c’est une situation extrêmement douloureuse pour elle."

Si Judith Godrèche n’avait jamais abordé publiquement ces faits, Jane Birkin elle-même les avait évoqués dans ses mémoires, parues en 2018. "Il embrassait vingt fois de suite Judith Godrèche en me demandant quelle est la meilleure prise", écrivait-elle. Ce souvenir a d’ailleurs inspiré une séquence de la série Icon of French Cinema, écrite et réalisée par la comédienne.

"Quand j’ai voulu reproduire cette scène dans ma série, il était hors de question qu’Alma (Struve, la comédienne – ndlr) embrasse vraiment l’acteur", expliquait Judith Godrèche à Elle en décembre dernier. "Quelle force psychique faudrait-il à un enfant pour parvenir à dire non à son réalisateur ! Moi, on ne m’a pas jamais demandé 'Est-ce que ça t’embête d’enlever ton pull ?'".

Jacques Doillon, 79 ans, n'a pas encore réagi aux propos de Judith Godrèche. Figure du cinéma français, il sortira le 27 mars prochain son nouveau film, CE2, l'histoire d'une fillette harcelée par deux camarades de classe, avec notamment Nora Hamzawi et Alexis Manenti au générique.