"Milady" : la suite des "Trois Mousquetaires" se dévoile enfin dans une première bande-annonce

"Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France", annonce le synopsis de ce film écrit par Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte à partir de l’œuvre d’Alexandre Dumas. Le personnage de Milady, interprété par Eva Green, jouera un rôle central dans ce deuxième volet qui porte son nom.