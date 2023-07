"Mission : Impossible 7", la critique : Tom Cruise écrit une nouvelle page de sa légende

Depuis sa rencontre avec Tom Cruise, il semble être devenu le partenaire de jeu idéal du "Monsieur 100.000 volts" de Hollywood. Celui qui a le mieux compris la vision du cinéma qu’il entend proposer au XXIᵉ siècle. En résumé ? Toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus fou, à l’image des cascades qui font partie du contrat de confiance avec le public. L’amorce de la plus extraordinaire de Dead Reckoning - Partie 1 circule depuis plusieurs mois en ligne. Et on le confirme après visionnage : elle justifie presque à elle seule l’achat d’un ticket.

Si on peut voir Pete "Maverick" Mitchell comme un double émouvant de Tom Cruise – son insolence, sa solitude, son éternelle jeunesse aussi – alors Ethan Hunt est son cousin fantasmé. Un espion fantôme qui sillonne le globe au gré de ses missions et de ses identités diverses. Mais aussi un homme avec ses failles, puisqu’il a renoncé à toute vie personnelle depuis belle lurette. Ses seuls amis ? Ses équipiers Luther (Ving Rhames) et Benji (Simon Pegg) auxquels est venue s’ajouter depuis l’épisode 5 l’intrépide Elsa (Rebecca Ferguson), une ex-agent du MI6 presque aussi insaisissable que son confrère américain.