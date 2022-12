"Mon héroïne" : une touchante comédie sur les traces de Julia Roberts à New York

Cette détermination à toutes épreuves est le moteur de Mon héroïne, une comédie très réussie, drôle et sensible dans laquelle les femmes sont reines. Un hymne à la sororité dont l’inspiration aurait aussi bien pu venir des Spice Girls et de leur girl power. "J’avais envie de proposer des personnages féminins un petit peu différents de ce qu'on voit d'habitude : forts, libres, joyeux, qui osent tout et qui poussent les barrières", détaille Noémie Lefort. Sans être définies non plus par le statut de leurs relations amoureuses. Dans les notes de production, elle parle de "l’insouciance, de l’énergie et de la ténacité de ses 20 ans". Autant de caractéristiques qu’elle dissémine chez son trio d’héroïnes.