Mort à 82 ans de Just Jaeckin, le réalisateur du sulfureux "Emmanuelle" avec Sylvia Kristel

Après Emmanuelle, Just Jaeckin réalisera Histoire d'O et L'amant de Lady Chatterley, retrouvant Sylvia Kristel pour l’occasion, sans jamais connaître le même succès. Également photographe, il ouvrira une galerie d’art à Paris avec son épouse, exposant peintures et sculptures. La nouvelle de sa disparition intervient alors qu’un remake est en cours, sous la houlette d'Audrey Diwan, la réalisatrice de L’Événement qui a engagé Léa Seydoux pour succéder à Sylvia Kristel. L'original, lui, est disponible sur Netflix.