Le cinéaste Jean-Luc Godard est mort à l'âge de 91 ans

Après mai 1968, son cinéma est à la fois plus radical et engagé. Godard est notamment à l’origine de Cinétract, une série de court-métrages tournés en 16mm, dans le sillage des manifestations. En 1971, un grave accident de moto le tient éloigné des plateaux jusqu’à la fin de la décennie. Au début des années 1980, il revient avec Passion, Prénom Carmen, Sauve qui peut ou encore Détective, dans lequel on retrouve Johnny Hallyday et Nathalie Baye.