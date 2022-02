"Mort sur le Nil" sera-t-il le dernier film d'Armie Hammer ?

Alors, pour exprimer les différentes pulsions de ses personnages, Kenneth Branagh réunit une distribution flamboyante que la production choisit de présenter par ordre alphabétique. Annette Bening (American beauty), Rose Leslie (Game of Thrones), Jennifer Saunders (Absolutely Fabulous) ou encore Letitia Wright (Black Panther) embarquent à bord du S.S. Karnak. La Wonder Woman Gal Gadot se glisse dans la robe de mariée de la belle et richissime Linnet Ridgeway. Armie Hammer, le héros de The Social Network et Call me by your name, est lui choisi pour incarner son époux moins fortuné, Simon Doyle, dans ce quasi-huis clos où le coupable semble n'être nulle part et les suspects partout.