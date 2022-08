Mostra de Venise : après ses nanars de l’été, Netflix repart à la chasse aux trophées

Persona non grata sur la Croisette, Netflix fait sa rentrée en grandes pompes ce mercredi à la Mostra de Venise avec pas moins de quatre films en compétition. Si le Festival de Cannes ferme toujours la porte au géant du streaming, qui refuse de les sortir en salles avant leur mise en ligne, son concurrent italien se montre plus conciliant. Et le géant en streaming en a déjà bien profité. En 2018, magnifique Roma d’Alfonso Cuaron avait remporté le Lion d’or tandis que l’an dernier, Paolo Sorrentino et Jane Campion étaient repartis avec le Grand prix du jury et le Lion d’argent de la mise en scène pour respectivement La Main de Dieu et The Power of The Dog.

Pour la plateforme américaine, ces trophées ne sont pas anodins. Présentée à ses débuts comme un robinet à séries, elle est encore souvent accusée de faire de gros chèques aux stars hollywoodiennes pour s’attirer leurs services, au détriment de la qualité comme on a pu le voir par le passé avec Will Smith dans Bright ou Red Notice avec Ryan Reynolds et The Rock. Et plus récemment cet été avec The Gray Man, le film d’action boursouflé des frères Russo, avec Ryan Gosling et Chris Evans. Ou encore la comédie vampirique Day Shit avec Jamie Foxx et Snoop Dogg.