3 bonnes raisons d'attendre "Murder Party" au cinéma

Dans le rôle Jeanne Chardon-Spitzer, on retrouve Alice Pol qui poursuit son chemin dans le cinéma français. Après Supercondriaque et Raid Dingue de Dany Boon, la comédienne incarne une architecte entraînée malgré elle dans un jeu de piste macabre et désopilant. À ses côtés, on retrouvera Miou-Miou, Eddy Mitchell, Gustave Kervern, Sarah Stern, Pascale Arbillot, Zabou Breitman et Pablo Pauly.