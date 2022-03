"Murder Party", une comédie pop déjantée sur la famille et les faux-semblants

Servi par une mise en scène rétro et ultra colorée, cet hommage assumé aux films des années 1950 rappelle aussi l'univers Wes Anderson et de François Ozon. Avec un sens du détail vertigineux jusque dans les costumes et les décors qui contribuent au sentiment d'oppression dans lequel se retrouve plongé le spectateur au fur et à mesure que le film avance.

Côté casting, c'est un sans-faute. Dans le rôle de Jeanne, on retrouve la charmante Alice Pol qui se glisse avec malice dans la peau d'une héroïne qui semble sortir d'un film rétro. À ses côtés, on croise Eddy Mitchell parfait en patriarche glacial, Zabou Breitman, Pablo Pauly, Miou-Miou, Pascale Arbillot, Gustave Kervern, Sarah Stern et Adrien Guionnet qui s'en donnent tous à cœur joie.