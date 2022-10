ÉCOUTEZ - "Lift me up", l’hommage de Rihanna à la star de "Black Panther" Chadwick Boseman

"J'ai voulu écrire un titre qui traduit l’émotion ressentie quand on pense aux personnes que l’on a perdues. J'ai essayé d'imaginer ce que je ressentirais si je pouvais chanter pour eux maintenant et exprimer à quel point ils me manquent", explique dans un communiqué Tems, co-auteur du morceau avec Rihanna, le musicien Ludwig Göransson et la réalisateur Ryan Coogler. Une chanson dédiée à Chadwick Boseman, l’interprète originel de Black Panther, emporté par un cancer à l’âge de 43 ans à l’été 2020.