3 bonnes raisons d’attendre le "Napoléon" de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix était encore un espoir de Hollywood lorsque Ridley Scott lui a confié le rôle du traître Commode dans Gladiator. Un quart de siècle plus tard, le premier est devenu l’un des comédiens les plus admirés de la planète, tandis que le second continue de tourner film sur film, alors qu’il fêtera ses 86 ans dans quelques jours.

Au fil des années, les deux hommes ont cherché le projet idéal pour se retrouver. Ils l’ont enfin trouvé avec ce biopic écrit par David Scarpa, le scénariste américain qui avait déjà concocté l’intrigue de Tout l’argent du monde, le film sur le kidnapping de l’héritier Getty. Reste qu’au départ, Ridley Scott avait un autre acteur en tête – dont il préfère aujourd’hui taire le nom - pour incarner son Bonaparte. Et puis comme nous tous, il a vu Joker…