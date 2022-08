"Nope" : la tête dans les nuages, Jordan Peele livre un nouveau cauchemar ébouriffant

Trouver les mots adéquats pour parler d’un film de Jordan Peele peut s’avérer difficile. Presque aussi délicat que de tenter de deviner ce qu’il va nous raconter en se basant sur la simple bande-annonce. Après le politique Get out et le social Us, le réalisateur américain accouche avec Nope – "Non" en VF - d’un cauchemar fusionnant l’horreur, le thriller et la science-fiction à qui on dit un grand oui. Un fin mélange qui écarquillera vos yeux encore et encore, à l’image de ses héros qui s’affichent la tête levée et le regard grand sur les posters promotionnels. Car cette fois, le danger vient d’ailleurs.