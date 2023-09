Nouveau record pour Barbie, qui devient le film le plus rentable au monde en 2023

Depuis sa sortie dans les salles obscures en juillet, le blockbuster revendiqué féministe et porté par Margot Robbie et Ryan Gosling a enchaîné les records. L'épopée de Barbie et Ken, arrachés du monde merveilleux et artificiel de Barbieland pour se retrouver projetés dans un monde réel bien loin de leurs espérances, avait déjà signé le meilleur démarrage de l'année. Elle est restée numéro 1 au box-office américain pendant quatre semaines d'affilée.

Le blockbuster est aussi devenu le film le plus rentable réalisé par une femme en solo, faisant de Greta Gerwig la première réalisatrice de l'Histoire dont le long-métrage a dépassé le milliard de dollars au box-office. Il se classe actuellement au rang de la 14e meilleure sortie nationale et 15e mondiale toutes époques confondues, détaille Variety. Et ce, en dépit d'interdictions de diffusion ou de déprogrammation dans plusieurs pays, notamment au Koweït, en Algérie et au Vietnam.