On a vu "Indiana Jones et le cadran de la destinée" au Festival de Cannes : verdict ?

Pour les amoureux de l’aventurier au fouet et au chapeau, le quatrième volet présenté à Cannes en 2008 reste un mauvais souvenir. Sinon une déception au regard de la magie des trois premiers volets réalisés par Steven Spielberg. Après des années de tergiversations, de scénarios jetés à la poubelle et de faux départs, il a donc fallu 15 ans pour retrouver Harrison Ford sur la Croisette. Son réalisateur fétiche, qui n'était pas à l’avant-première mondiale de Indiana Jones et le cadran de la destinée, jeudi 18 mai au soir, a cédé les commandes au talentueux James Mangold, l’auteur éclectique et talentueux de Copland, Logan et autre Walk The Line.

C’est peut-être une pure coïncidence, mais le thème du passage de relais entre les générations est au cœur de ce cinquième opus, aussi bien sur le fond que dans la forme. Tout commence en 1944 où, magie du numérique, Harrison Ford a retrouvé le visage de ses 45 ans. Nous sommes en Allemagne et l’archéologue, assisté de son collègue et ami Basil Shaw (Toby Jones), tente de récupérer des trésors de l’Histoire au nez et à la barbe des Nazis. Dans sa fuite, le duo croise le fer avec Jurgen Völler (Mads Mikkelsen), un scientifique auquel il subtilise le cadran d’Archimède, un dispositif issu de la Grèce antique capable de localiser les failles temporelles. Une pure chimère ?