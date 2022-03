Un Oscar d'honneur pour l'acteur américain Samuel L. Jackson

L'acteur américain Samuel L. Jackson, égérie notamment de Quentin Tarantino, a reçu vendredi un Oscar d'honneur récompensant l'ensemble de sa carrière. À 73 ans, celui qui s'est illustré dans des films de Spike Lee (Do the Right Thing) et de Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Jackie Brown, Django Unchained) et comme personnage récurrent de nombreux films Marvel, n'avait jusqu'à présent obtenu qu'une seule nomination aux Oscars pour Pulp Fiction.

Il s'est vu remettre une statuette récompensant l'ensemble de sa carrière, deux jours avant la cérémonie grande des Oscars.

"152 titres de films, 27 milliards de dollars de recettes, plus que tout autre acteur dans l'histoire", a déclaré Denzel Washington en remettant la récompense à Samuel L. Jackson.