Paul Mescal, bouleversant dans "Aftersun" : et si c’était lui, l’Oscar du meilleur acteur ?

Il y a un peu de Connell chez Calum, son personnage dans Aftersun. Le même respect de l’autre, la même délicatesse aussi. Et ce combat commun face à des démons intérieurs sur lesquels il leur est d’abord difficile – voir impossible - de mettre des mots. Père célibataire d’une petite trentaine d’années, Calum emmène sa fille de 11 ans (épatante Frankie Corio) pour des vacances d’été en tête-à-tête en Turquie au milieu des années 90.

Récompensé aux festivals de Cannes et Deauville, le premier long-métrage de Charlotte Wells nous fait revivre ce voyage à travers les yeux d’une Sophie adulte tentant de comprendre qui était son père. Un homme tantôt hilare, tantôt très sombre. Un uppercut d’émotions qui vous laisse à terre et invite le spectateur à faire son propre cheminement avec, pour seule boussole, l’interprétation remarquable et tout en nuances de Paul Mescal. Un physique de dieu grec et des yeux clairs qui transpirent la mélancolie comme personne.