Oscars 2023 : "Everything Everywhere All At Once" en tête des nominations, "Saint-Omer" boudé

En route pour le tapis rouge ! L'Académie des Oscars a annoncé ce mardi la liste des nommés à sa 95ème cérémonie qui se tiendra le 12 mars prochain à Los Angeles. Le film Everything Everywhere All At Once de Daniel Kwan et Daniel Scheinert fait la course en tête avec 11 nominations. Il devance Les Banshees d'Inisherin de Martin McDonagh et le film allemand À l'Ouest, rien de nouveau de Edward Berger avec 9 nominations.

Chez les acteurs, le match s'annonce serré entre trois favoris : Colin Farrell dans Les Banshees d'Inisherin, Austin Butler dans Elvis et Brendan Fraser dans The Whale. Chez les actrices, duel en vue entre Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All At Once et Cate Blanchett dans Tar.

Déception en revanche pour la France puisque Saint-Omer, le drame judiciaire d'Alice Diop, n'a pas été retenu dans la catégorie meilleur film international. C'est la troisième année consécutive que le cinéma français est boudé par les votants de l'Académie des Oscars.