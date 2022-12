"Saint Omer" dans la shortlist pour l’Oscar du meilleur film international

Lauréat de la Palme d’or, Titane de Julia Ducournau avait calé dans sa route vers les Oscars. Choisi pour représenter la France lors de la grand-messe du cinéma hollywoodien, le film horrifique et sanglant n’avait pas passé la première étape de présélection de l’Académie américaine. Un an plus tard, le cinéma français peut souffler car sa chance de statuette est toujours en lice. Saint Omer d’Alice Diop figure parmi les 15 longs-métrages qui peuvent encore prétendre à une nomination pour la statuette du meilleur film international.