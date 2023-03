"Women Talking" : la puissante conversation entre femmes qui a retenu l’attention des Oscars

Puissant, révoltant et profondément émouvant, Women Talking ne laisse pas indemne. Dans quel état d’esprit étiez-vous en finissant le livre de Miriam Toews dont il est adapté ?

Je me souviens que je n'arrêtais pas d'y penser. Je trouvais qu'elle posait des questions essentielles sur le rapport de force entre la culpabilité individuelle et l’injustice systémique, et sur la manière de se concentrer peut-être davantage sur l’injustice systémique que sur la culpabilité individuelle. Je pense aussi aux problèmes liés à la foi et au pardon. J’étais tellement intéressée par la dynamique amorcée par ces questions. Il ne s’agissait pas seulement d’identifier les préjudices mais de savoir comment aller de l’avant et réfléchir au monde que nous voulons construire.

Vous parlez de votre film comme d’une fable, j’ai presque la sensation d’avoir assisté à une intense pièce de théâtre…

J'ai toujours essayé de le concevoir de la manière la plus cinématographique possible. Mon idée était de faire une épopée tentaculaire, à la manière de celles des héros masculins des années 1950. Nous avons d’ailleurs utilisé des objectifs de cette époque pour les caméras. Oui, l’action se déroule dans un grenier à foin et il y a une certaine intensité dans cette conversation. Ça ne m'inquiétait pas parce que de nombreux films que j'adore, dont Douze hommes en colère et Glengarry, se situent aussi dans un lieu unique. Mais j'ai également pensé qu'il était très important d’étendre cet espace et de l'ouvrir à chaque instant.

La jeune Autje parle du "silence saisissant dans lequel se cache l’horreur". C’est exactement ce que vous soulignez en choisissant de mettre en scène uniquement les conséquences des attaques : les bleus, le sang, les dents qui tombent…

C’était très important pour moi de ne voir que le moment d’après, celui où le cerveau est tellement traumatisé qu'on ne se souvient de rien. J'ai l'impression que ça ajoute rarement quelque chose de voir une agression sexuelle à l'écran. Et dans ce cas, ce n'était vraiment pas nécessaire du tout. L'idée de savoir comment s'y prendre et comment évoluer côte à côte pour trouver la voie à suivre était bien plus essentielle.