Barbie fêtera-t-elle ses 65 ans avec un Oscar ?

La poupée Mattel s’apprête à connaître l’un des week-ends les plus festifs de son histoire. Alors qu’elle célèbre son 65ᵉ anniversaire ce samedi 9 mars, elle participera le lendemain aux Oscars où le film de Greta Gerwig est nommé à huit reprises.

Sa vie en plastique n’a jamais été aussi fantastique. Figure inspirante pour certains, symbole d’oppression pour d’autres, Barbie passe le cap des 65 ans bien dans ses baskets – ou ses talons suivant le modèle. Forbes l’a même classée parmi les "100 femmes les plus puissantes" au monde aux côtés de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, de la vice-présidente américaine Kamala Harris et de la chanteuse américaine Taylor Swift. La cerise sur le gâteau de derniers mois exceptionnels pour la poupée née en 1959 de l’imagination de Ruth Handler, qui l’a baptisée ainsi en clin d’œil à sa fille Barbara.

8 nouvelles Barbie inspirées de célébrités

Après avoir exercé plus de 250 métiers, c’est au cinéma que Barbie a trouvé un nouveau souffle. Succès surprise de l’été avec plus de 1,4 milliard de recettes au box-office, soit le film le plus rentable de l'année, la comédie de Greta Gerwig poursuit sa route enchantée jusqu’aux Oscars ce dimanche 10 mars au lendemain d’un anniversaire particulier que Mattel est bien décidé à fêter.

Pour ses 65 ans, la poupée s’est dotée d’un logo spécial et d’une collection spéciale de huit modèles rendant hommage à des icônes qui "inspirent le présent pour façonner le futur". La chanteuse australienne Kylie Minogue, la star de la country Shania Twain et les actrices oscarisées Helen Mirren et Viola Davis ont ainsi eu droit à leurs doubles. Un produit d’appel plutôt malin quand on sait que les Barbie à l’effigie de celle incarnée par Margot Robbie sur grand écran se sont arrachées en magasin.

Favori pour la statuette de la meilleure chanson

Tous les looks du film ont été déclinés en version poupée, idem pour ceux de Ken. Les adultes aussi ont trouvé leur compte dans les produits dérivés de Barbie, allant jusqu’à épuiser les stocks du drôle de sweat tie and dye porté par Ryan Gosling sur lequel est inscrit "I am Kenough", "je suis suffisant".

Nommé pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, l’acteur canadien est déjà annoncé comme la principale attraction de la cérémonie dimanche. Il viendra chanter en direct "I’m Just Ken", le climax inattendu du film où il retrouve ses vieux réflexes d’enfant-star. "Il ne laissera personne déçu par sa prestation", promet à l’AFP la productrice exécutive de la soirée, Molly McNearney.

Ryan Gosling fait chanter son Ken dans "Barbie" Source : TF1 Info

Deadline avance que son Ken sera entouré de 65 danseurs, pour ce qui serait la plus grosse performance de l’histoire pour un titre nommé à l’Oscar de la meilleure chanson originale. Cette statuette pourrait revenir à Barbie mais pour un autre morceau, "What Was I Made For ?" de Billie Eilish et son frère Finneas O'Connell, déjà sacrés aux Grammy Awards.

Si America Ferrara est en lice pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle parmi les 8 prix pour lesquels Barbie est nommé, Margot Robbie n’a pas été sélectionnée dans la catégorie meilleure actrice, provoquant la colère d’une partie du public et l’incompréhension de Ryan Gosling.

Mais la comédienne australienne est citée en tant que productrice dans la catégorie majeure du "meilleur film". Une reconnaissance peut-être plus importante encore pour celle qui a porté le projet avec force depuis le départ. "Il n'y a pas de raison d'être triste quand on sait que l'on a autant de chance", a réagi Margot Robbie lors d’une projection de Barbie fin janvier.

"Nous avons entrepris de faire quelque chose qui changerait la culture, qui l'affecterait, qui aurait un impact. Et c'est ce qu'il a déjà fait, et bien plus que ce dont nous avions rêvé, a-t-elle déclaré. C'est vraiment la plus grande récompense que l'on puisse tirer de tout cela". Une "positive attitude" que n'aurait pas renié la poupée à qui elle a donné vie.