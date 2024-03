Mais que faisait John Cena nu sur la scène des Oscars ?

L’ancien catcheur reconverti dans le cinéma n’avait absolument rien à cacher lors de la 96e cérémonie des Oscars ce dimanche. C’est en sandales, son sexe caché de l’enveloppe du résultat, qu’il s’est présenté devant le tout Hollywood. Une séquence déjà virale dont se délectent les internautes.

Un rien l’habille. Et tout Internet s'en délecte. John Cena a joué de ses muscles dans un style un peu différent pour les Oscars, dans la nuit de dimanche 10 à lundi 11 mars. Pas de scène d’action ni de bolide à conduire pour la star de Fast and Furious qui a accepté de se mettre à nu, littéralement, lors d’un sketch avec l’animateur Jimmy Kimmel. Replongeant dans les archives de la cérémonie, ce dernier rembobine cinquante ans en arrière et commente l’irruption d’un homme nu lors de la 46e édition.

Zéro vêtement pour l'Oscar des meilleurs costumes

"Vous imaginez si ça se reproduisait aujourd’hui ?", demande-t-il, avant de se répéter. Puis derrière lui, apparaît John Cena, plus vraiment sûr de vouloir traverser la scène les fesses à l’air. "Tu ne veux pas le faire ? Alors remets le prix", lui dit l’animateur en lui confiant l’enveloppe de la catégorie suivante qui va servir de cache-sexe à l’ancien catcheur. Sa démarche prudente provoque immédiatement l’hilarité des invités qui rient de plus belle en découvrant qu’il est venu remettre le prix… des meilleurs costumes. "Ils sont tellement importants. C’est peut-être le plus important en fait", lance-t-il. Incapable de découvrir les résultats sans dévoiler son intimité, l’acteur se fait aider par Jimmy Kimmel qui vient annoncer les nommés.

Le temps de découvrir les images de créations en lice, les petites mains en coulisses se sont dépêchées pour revêtir John Cena d’une toge, parfaitement raccord avec les sandales de l’homme-sirène de Barbie. Signe qu’il fallait être un Ken, à l’image du tour de chant de Ryan Gosling, pour dynamiser cette soirée toujours bien trop sage. Déjà largement relayée en ligne, la séquence ferait presque oublier la chute pleine de grâce de l'actrice Liza Koshy sur le tapis rouge.