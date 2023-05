Comme Dorothée, MC Solaar va figurer au générique de "Transformers : Rise of the Beasts"

Après une pause d'une dizaine d'années durant laquelle il a mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de ses enfants - Roman (né en 2004) et Bonnie (née en 2007) - MC Solaar a fait un retour remarqué en 2017 avec l'album Géopolitique. Le rappeur rejoint ainsi Dorothée, également recrutée par Paramount France pour doubler l’un des personnages du film. La légendaire animatrice de télévision, aujourd'hui âgée de 69 ans, prêtera sa voix à Airazor, l'experte en reconnaissance aérienne des Maximals, un groupe de robots à forme animale.

Inspirée par la série Animutants, l'histoire de Transformers : Rise of the Beasts se déroule dans les années 1990. "Les Autobots et les Decepticons sont rejoints dans leur lutte sans merci par les Maximals, un groupe de robots à forme animale", détaille Paramount.