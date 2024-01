"Et plus si affinités" avec Isabelle Carré et Bernard Campan triomphe au palmarès de l’Alpe d’Huez

La 27e édition du Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez a distribué ses récompenses ce samedi. Si le premier film "Nous, les Leroy" avec José Garcia et Charlotte Gainsbourg est reparti avec le Grand prix, "Et plus si affinités" s’impose en large vainqueur avec quatre trophées. Une comédie de mœurs sur la sexualité que le public pourra découvrir en salles au printemps.

Il parle d’une "joie immense", d’une "folie" également. Wilfried Meance et son comparse Olivier Ducray ont quitté le Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez avec quatre récompenses pour leur second long-métrage après Jumeaux mais pas trop. Ce samedi 20 janvier, Et plus si affinités a reçu le prix spécial du jury, le prix du public ainsi que les deux prix d’interprétation décernés à Isabelle Carré et Bernard Campan.

José Garcia veut sauver son mariage avec Charlotte Gainsbourg

Les deux comédiens, qui se retrouvent à l’écran après Se souvenir des belles choses et La Dégustation, sont au cœur de cette comédie qui a fait hurler de rire les spectateurs de l’Alpe d’Huez. Ils incarnent Sophie et Xavier, un couple un peu rouillé qui va vivre une soirée particulière en invitant à dîner ses "voisins aux mœurs débridées", très amoureux et très vocaux lors de leurs ébats. Le public devra patienter jusqu’au 3 avril pour découvrir Et plus si affinités en salles.

La semaine suivante, ce sera au tour de Nous, les Leroy de débarquer au cinéma. Le premier film de Florent Bernard a séduit le jury présidé par Valérie Bonneton, qui lui a décerné son Grand prix. José Garcia y mène une opération de la dernière chance pour sauver son mariage, après que sa femme, incarnée par Charlotte Gainsbourg, lui a annoncé sa volonté de divorcer. La famille embarque alors pour un voyage "passant par les endroits clés de leur histoire".

Le prix coup de coeur du jury est revenu à Bis Repetita, signé Emilie Noblet. Heureux gagnants de Maxime Govare et Romain Choay est devenu le premier récipiendaire du prix de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les courts-métrages Allez ma fille de Chloé Jouannet et Les gendarmes et les voleurs d'Adrien Guedra-Degeorges et Maxime Azzopardi complètent le palmarès de cette 27e édition, qui pendant cinq jours a rassemblé près de 25.000 festivaliers en altitude.