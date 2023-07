Penélope Cruz comme vous ne l'avez jamais vue dans "À contretemps"

Voilà déjà plus de trente ans, Penélope Cruz crevait l’écran dans Jambon, Jambon, la fable si charnelle de Bigas Luna. Depuis, l’enfant d’Alcobenas, vaste cité dortoir de Madrid, est devenue une icône du cinéma mondiale, la muse ultime de Pedro Almodóvar cumulant les récompenses aux Goyas, à Cannes, Venise et Hollywood avec son Oscar du meilleur second rôle féminin pour Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen.

Ce mercredi, c’est dans un rôle inhabituel, sinon inédit, qu’on la retrouve avec À contretemps, le premier film de l’acteur hispano-argentin Juan Diego Botto. Un ami de longue date qu’elle a convaincu de passer derrière la caméra, après lui avoir demandé d’écrire pour eux. À l’écran, ils incarnent un couple en crise, confronté au drame des expulsions locatives qui a brisé des milliers de familles à la fin des années 2000.