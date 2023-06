Il avait inspiré le film "Intouchables" : Philippe Pozzo di Borgo est mort

Avec 19 271 778 entrées à ce jour, Intouchables est le troisième plus gros succès de l’Histoire du box-office en France derrière Titanic de James Cameron et Bienvenue chez le Ch’tis de et avec Dany Boon. "20 millions d'entrées, c'est 20 millions de bulletins de vote pour le mode d'emploi du bonheur", déclarera Philippe Pozzo di Borgo en 2012 dans un manifeste intitulé "Tous Intouchables", en appelant aux pouvoirs publics.