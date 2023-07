Pom Klementieff, la Frenchie qui fait trembler Tom Cruise dans "Mission : Impossible 7"

En 2009, Nicolas Vannier lui confie le rôle principal féminin de Loup, l’adaptation de son roman d’aventure où elle incarne Nastazya, la fille d’un chef de clan dans les montagnes de Sibérie. On la voit ensuite dans L’amour dure trois ans de Frédéric Beigbeder, Radiostars de Romain Levy ou encore Les Kaïra de Franck Gastambide. À la télé, elle incarne la strip-teaseuse Sandra dans la série "Pigalle, la nuit" sur Canal +.

Dans sa vie privée, Pom Klementieff cultive sa passion pour les sports extrêmes et la partage avec son million d'abonnés sur Instagram. Son mantra ? "Ce qui ne tue pas rend plus fort", avoue-t-elle au Parisien en mai dernier. Et pour cause : déjà marquée par la disparition de son père enfant, la comédienne a perdu son oncle à l'âge de 18 ans, avant le suicide de son frère aîné sept ans plus tard. Elle a également perdu sa maman depuis.