Positive au Covid-19, Isabelle Huppert n'ira pas à Berlin pour recevoir son Ours d'or d'honneur

C'est un coup dur pour Isabelle Huppert. Testée positive au Covid-19, la comédienne ne pourra pas se rendre à la Berlinale, où elle devait recevoir, ce mardi 15 février, un Ours d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, comme l'ont annoncé lundi soir les organisateurs.

"Compte tenu du fait qu’Isabelle Huppert se sent à l’aise malgré l’infection et souhaite soutenir le festival au mieux de ses capacités, nous avons décidé d’organiser quand même la cérémonie de remise du prix", ont précisé Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian, le duo de direction de la Berlinale.