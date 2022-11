Pour sa réalisatrice, "La Maison" raconte "l’histoire d’une femme forte qui assume ses fantasmes"

Quelques mois plus tard, Anissa Bonnefont découvre par son agent que le projet est tombé à l’eau. Sans hésiter, elle se rend à Berlin pour revoir la romancière qui, cette fois, se laisse convaincre par son enthousiasme. "À la lecture du roman, j’avais été fascinée par son audace", se souvient-elle. "Emma, c’est une femme forte qui assume ses désirs et qui se moque éperdument des étiquettes que la société peut lui apposer. À une époque où le droit des femmes à disposer de leur corps est remis en question partout dans le monde, ça me semblait primordial de raconter son histoire."

Pour incarner son héroïne, la réalisatrice organise un grand casting, sans idées préconçues. "Au départ, je me disais que je pourrais trouver une parfaite inconnue comme Sylvia Kristel dans Emmanuelle", souligne-t-elle. "Et puis j’ai pensé à Ana Girardot. C’est une actrice que j’ai toujours trouvée belle, sexy sur les tapis rouges. Dans sa façon de poser, de s’habiller, de se mouvoir. Et en même temps, j’avais l’impression qu’elle n’avait jamais travaillé sur ce registre au cinéma. Celui d’une féminité exacerbée. Dès lors, c'est devenu une évidence."