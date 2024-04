CINÉMA - Pour son premier film comme réalisateur, Artus s'entoure de comédiens qui ont "Un p'tit truc en plus"

Le premier long-métrage de l'humoriste Artus, "Un p'tit truc en plus", sort au cinéma mercredi 1ᵉʳ mai. Pour cette comédie, le réalisateur a fait appel à des acteurs porteurs de handicap. Proche de personnes handicapées, Artus pose sur elles un regard tendre et bienveillant.

Pour sa première réalisation, l'humoriste Artus a choisi ses acteurs avec soin. Tous ont "un petit truc en plus", qui est justement le titre de son film, qui sort en salles mercredi 1ᵉʳ mai. Dans ce long-métrage, deux braqueurs en cavale, un père et son fils, joués par Clovis Cornillac et Artus, tentent d'échapper à la police en se cachant dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Le départ de bien des aventures rocambolesques pour le duo...

"Un côté sans filtre"

Ce n’est pas la première fois qu’Artus met en scène le handicap avec humour. Ses sketchs, loin de faire grincer les dents, sont applaudis par les associations. L’humoriste est même devenu le parrain de Handicap International. "Quand j'étais jeune, le métier que je voulais faire, c'était promener les handicapés dans les parcs", admet l'acteur et réalisateur, qui confie trouver chez les personnes porteuses de handicap "une spontanéité, une fraîcheur, un côté sans filtre qu'[il] trouve génial".

Proche de personnes handicapées dans sa vie privée, Artus pose sur elles un regard bienveillant. Il a d'ailleurs écrit les rôles de son film en tenant compte de la personnalité de chacun des acteurs. "Avec lui, c'est chaleureux. Il est gentil avec nous", confie l'une des actrices du film, tandis qu'un autre comédien assure que le film "donne une autre vision aux gens du handicap". Changer le regard sur le handicap, en faire un film joyeux, c'est le pari réussi du premier film d'Artus.