"C’était un défi permanent" : dans les coulisses du tournage en apnée de "Treize vies"

Tom, vous avez aussi beaucoup parlé avec Chris Jewell. Avez-vous évoqué cette séquence très émouvante lors de laquelle il s’excuse d’avoir commis une erreur lors du sauvetage ?

Tom Bateman : Oui. Il a été si généreux avec son temps, il l'est toujours. Hier soir alors que je lui disais au revoir après l’avant-première du film (la veille de notre interview le 19 juillet, ndlr), il m’a proposé de venir avec lui plonger dans les grottes. Et j'ai dit non (il rit) ! Nous avons parlé de tout le film. Je voulais vraiment bien saisir son histoire. Parce que cet homme, comme toutes les personnes impliquées, est un héros. Ce qui est incroyable chez Chris, c'est qu'il a eu des moments de faillibilité où il est devenu humain. C’est beau et c’est ce que Ron Howard a vraiment fait en sortie de mettre en avant. C'est merveilleux pour un public de comprendre et de se faire rappeler que sous ces hommes incroyables qui font ces exploits incroyables, il y a un être humain qui est autant apeuré que nous le serions. Chris sortait tout juste de sa zone de confort dans cette scène dont vous parlez. Je lui ai beaucoup parlé de ce qu'il ressentait, de la précision du scénario à ce moment-là. Je voulais lui rendre justice. Il m'a envoyé un message après avoir vu le film et il m'a dit qu'il était très content de ce que j'avais fait. C'est tout ce que je pouvais demander.

Quand Rick Stanton se décide à appeler Harry à l’aide, il parle d’une "idée folle". En lisant le scénario, pensiez-vous que le tournage serait aussi fou ?

Joel Edgerton : Je me souviens avoir eu l'impression d'avoir été attiré par cette histoire parce qu'elle a captivé l'imagination du monde entier. Il y a aussi une autre partie de moi qui aime aller travailler en ayant un peu peur de ce que je suis sur le point de faire, que ce soit un défi intellectuel ou autre. L'idée qu’on allait se lancer dans quelque chose de physique et difficile m'a rendu un peu nerveux. Et pour moi, c’est toujours une bonne raison d’acception un projet, parce que je sais que je vais être confronté à quelque chose de nouveau, que je vais pouvoir développer de nouvelles compétences. Je dirais que j’ai été attiré par le défi que ça posait.