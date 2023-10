"Priscilla" : le biopic qui irrite les gestionnaires de l’héritage d’Elvis Presley

"C’est très difficile d’être assise et de regarder un film sur soi, votre vie et votre amour. Sofia a fait un travail incroyable, elle a fait ses recherches. Nous avons parlé à plusieurs reprises. Je lui ai donné tout ce que je pouvais", raconte-t-elle de manière impromptue en conférence de presse à Venise, interrogée par une journaliste alors qu’elle se trouvait dans le public. "J’ai vraiment essayé de conserver son point de vue. Ce qui est super avec son livre, c’est qu’il vous met vraiment à sa place. Vous voyez le monde à travers ses yeux (…) C’est ce que j’aime avec les films, pouvoir vivre l’histoire de quelqu’un d’autre qui est si différente de la vôtre", note la réalisatrice américaine quelques minutes plus tôt. Avec au centre, cette relation fusionnelle pas comme les autres et pas toujours rose.