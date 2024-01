"Priscilla" : le conte de fées désenchanté de la femme d’Elvis Presley vu par Sofia Coppola

La réalisatrice de "Virgin Suicides" et "Marie-Antoinette" adapte les mémoires de Priscilla Presley au cinéma ce mercredi 3 janvier. Un fabuleux biopic sur la construction d’une femme dans l’ombre d’une légende complexe, qui laisse le spectateur partagé entre admiration et colère. Sacrée meilleure actrice à la Mostra de Venise, la jeune Cailee Spaeny incarne la veuve du King avec une grâce folle.

Quand on lui demande si elle connaît Elvis Presley, sa réponse sonne comme une évidence. "Bien sûr. Qui ne le connaît pas ?", lance-t-elle. Priscilla Beaulieu n’a que 14 ans quand elle rencontre le King, qui en a dix de plus. La collégienne vit alors sur une base américaine en Allemagne où est stationné son père et où la star termine son service militaire. Le point de départ d’une relation fusionnelle, mais surtout celui d’un trouble récit d’apprentissage que Sofia Coppola met en lumière dans un biopic hypnotisant, adapté des mémoires de la septuagénaire publiés en 1985.

Aussi précis que le trait d'eye-liner de son héroïne

Avec Priscilla, la réalisatrice de Virgin Suicides et Marie-Antoinette poursuit son exploration de la figure féminine en dressant un portrait inédit et complémentaire de la fresque électrique de Baz Lurhmann consacrée à Elvis. "Priscilla était considérée dans l’univers des tabloïds comme 'la femme-enfant d’Elvis', mais j’avais le sentiment qu’il y avait une histoire bien plus intéressante à raconter", souligne Sofia Coppola dans les notes de production, partageant son envie de mettre en scène "le rêve d’une gamine qui devient une réalité qui n’est pas ce qu’elle imaginait".

Sacrée meilleure actrice à la Mostra de Venise, Cailee Spaeny est nommée aux Golden Globes pour son interprétation dans "Priscilla" de Sofia Coppola. - Sabrina Lantos / ARP

Pendant près de deux heures, Sofia Coppola s’attache à décrire comment le paradis de Graceland est devenue la cage dorée d’une jeune femme aux espoirs douchés qui fera tout pour reprendre en main son destin. "Épouse du roi, icône pour le monde, destinée à plus", prévenait la bande-annonce. Dans presque tous les plans, Cailee Spaeny illumine un film aux tons pastel dont la beauté n’a d’égale que celle de l’actrice de 25 ans, sublimée à renfort de laque, de trait d’eye-liner et de faux cils. Saluée par un prix au festival de Venise et citée aux prochains Golden Globes, sa performance s’étend sur dix ans pendant lesquels l’adolescente timide se mue en mère de famille affirmée. Et en amoureuse déçue.

À la fois tendre et cruel, Priscilla interroge autant sur l’époque que sur la figure intouchable et quasi christique d’Elvis. Le film donne à voir un chanteur fébrile, torturé et parfois violent, qu’il relègue au second plan. Un rôle tenu avec une grande finesse par Jacob Elordi, plus proche de son interprétation froide d'Euphoria que de la légèreté qu'il affiche dans Saltburn. Adoubé par Priscilla Presley, ce biopic entre admiration et colère a sans surprise été vivement critiqué par les gestionnaires de l’héritage du King, qui ont refusé que ses chansons soient utilisées dans le film.

C’est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux à la bande originale pensée par le Français Thomas Mars, membre du groupe Phoenix et époux de Sofia Coppola à la ville. Une illustration musicale divine, des 50s aux 70s, pour un film dont l’absence aux prémices de la saison des prix hollywoodiens nous laisse franchement perplexes.