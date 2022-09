Qui est Joanna Kulig, l’envoûtante partenaire de Gilles Lellouche dans "Kompromat" ?

"Ensuite je suis rentrée en Pologne pour faire maman pendant an", se souvient Joanna. "Et puis le Covid est arrivé et tout s’est arrêté. J’ai repris avec une comédie dans mon pays et ensuite Kompromat, qu’on a tourné en Lituanie plutôt qu’en Russie pour différentes raisons." Un thriller haletant, à la fois romantique et politique, rattrapé par l’actualité brûlante. Sur le papier, le personnage de Zvetlana est aux antipodes de la personnalité de la comédienne, chaleureuse et volubile.

"J’ai essayé de transmettre le conflit qui l’anime", insiste la comédienne. "Les femmes en Sibérie sont très fières, elles ne parlent pas forcément beaucoup et je devais construire quelque chose de l’intérieur. Zvetlana cache ses sentiments et en même temps, elle dégage une lumière. Son mari est un vétéran de guerre, il est victime d’un trouble post-traumatique, quelque chose qu’on retrouve aujourd’hui, hélas, chez les gens qui ont vécu les combats en Ukraine."