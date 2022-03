Qui est Ryūsuke Hamaguchi, le Japonais qui pourrait créer la surprise aux Oscars avec "Drive my car" ?

Si son illustre prédécesseur avait dû se contenter de l’Oscar des costumes, le natif de Kanagawa a toutes les chances de décrocher le trophée du meilleur film international, après le Golden Globe en janvier dernier. Et si la presse spécialisée prédit un match CODA vs. The Power of The Dog dans la catégorie meilleur film où il est également présent, Drive My Car fait figure de choix du cœur pour nombreux votants, séduits par la liberté de ton de cet auteur discret qui revendique des influences aussi variées que Quentin Tarantino, Wong-Kar Waï, John Cassavetes et la Nouvelle Vague française.

Diplômé en lettres, Ryūsuke Hamaguchi a travaillé dans la publicité avant d’étudier le cinéma à l’Université des arts de Tokyo où son aîné Kiyoshi Kurosawa, bien connu des cinéphiles français, était l’un de ses professeurs. Il s’est ensuite fait repérer avec The Sound of Waves, une trilogie documentaire qui donnait la parole aux rescapés du séisme de 2011. Quatre ans plus tard, la fiction Senses surprend par son ampleur puisqu’elle dresse le portrait croisé de quatre femmes à Kobe, découpé en cinq parties de plus de 3 heures.