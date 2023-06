Rayonnante, Amber Heard fait (enfin) son retour sur un tapis rouge en Italie

À Taormina, Amber Heard s'est brièvement exprimée sur ce film qu'elle a tourné début 2022 en Italie, quelques semaines avant le fameux procès. "Ça parle des frontières que l’amour peut franchir et de sa naissance, et vraiment de la puissance écrasante que l’amour peut avoir", a-t-elle déclaré à People. "Je ne veux pas paraître ringarde, mais c’est vraiment un film sur l’amour".

Depuis In The Fire, Amber Heard n'a pas retrouvé le chemin des plateaux. En décembre prochain, elle sera au générique de Aquaman et le royaume perdu, la suite du blockbuster de DC Comics, en boite depuis de longs mois. Sera-t-elle invitée à participer à la promotion ? On se rappelle qu'au moment du procès, les fans de Johnny Depp avaient lancé une pétition en ligne pour qu'elle soit supprimée du montage. Mais les producteurs avaient tenu bon.