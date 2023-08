Cinéma : réalisateur de "French Connection" et "L'Exorciste", William Friedkin, est mort

William Friedkin est mort. Selon The Hollywood Reporter, le réalisateur américain est décédé ce lundi à l'âge de 87 ans. C'est sa femme, l'ancienne productrice et chef de studio Sherry Lansing, qui a annoncé son décès, à Los Angeles. William Friedkin est connu pour avoir mis en scène les films French Connection (1971) et L'Exorciste (1973), considérés comme des classiques du cinéma américain.