Aboubakr Bensaihi combattant de Daech dans "Rebel" : "Il faut parfois montrer certaines vérités"

Sur son CV, des apparitions dans le soap flamand Thuis, dans la série Women of the night et surtout une première expérience au cinéma dans Black en 2015. Un film fort signé Adil et Bilall, encore une fois, qui y livrent leur version de Roméo et Juliette en plein Bruxelles. "Un an après, ils m’ont dit qu’ils avaient un film. J’ai attendu, attendu. Je pensais que ça ne se ferait jamais jusqu’à ce que je reçoive le premier scénario", se souvient Aboubakr Bensaihi. Le duo de réalisateurs belgo-marocain a mis près de dix ans à façonner le récit de Rebel, le temps de prendre suffisamment de recul et de trouver le bon angle d’attaque. Ou comment donner vie à un film hybride mêlant"document historique" et "tragédie musicale".