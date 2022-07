VIDÉO - Woody Allen de retour : "J'ai toujours rêvé d'être un réalisateur français"

Comment se fait-il que vous ne vous donniez plus de rôle dans vos films ? Dans Rifkin’s Festival, le personnage de Mort aurait été parfait pour vous, non ?

C’est une bonne question ! Je ne me donne plus de rôle dans mes films parce que je ne peux plus jouer le héros romantique. Vous voyez ce que je veux dire ? J’ai 86 ans, c’est trop tard pour moi. Ça devient dur de me trouver quelque chose à jouer mais je serais ravi de jouer encore dans l’un de mes films. Dans Rifkin’s Festival, je n’y ai jamais songé. J’avais d’ailleurs écrit le rôle de Mort pour quelqu’un de plus jeune. Mais je ne trouvais personne et quelqu’un m’a suggéré de faire appel à Wallace Shawn et j’ai réalisé qu’il serait parfait. C’est un intellectuel, je pouvais réécrire pour que le personnage soit un peu plus âgé. Mais je n’ai jamais pensé le faire moi-même. Si on me l’avait proposé, j’en aurais été capable. Mais pas aussi bien que Wally. Il est bien plus profond, bien plus expérimenté que moi.

Dans Rifkin’s Festival, Mort fait des rêves et des cauchemars qui ressemblent à des classiques du cinéma. C’est du vécu ?

Eh bien, je ne fais pas trop de rêves, des cauchemars à l’occasion. Mais rien à voir avec un film de Fellini, de Bergman ou de Truffaut. Les miens sont affreux. Le personnage de Mort Rifkin est tellement obsédé par l’art, le cinéma, la disparition d’un certain milieu culturel, qu’il fantasme en dormant, mais le plus souvent en plein jour. Ce sont des œuvres qui ont eu leur importance, chez vous en France comme aux États-Unis. Ils appartiennent désormais au passé mais lui continue à s’y accrocher.