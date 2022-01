Trois ans après "J’accuse", le prochain film de Roman Polanski va-t-il encore faire polémique ?

Il s’agira du premier film de Roman Polanski depuis J’accuse, en novembre 2019. Quelques jours avant la sortie de ce long-métrage sur l’affaire Dreyfus, le cinéaste avait été accusé de viol par la photographe Valentine Monnier. Des faits qui se seraient produits lorsqu’elle avait 18 ans, en 1975, dans un hôtel… à Gstaad. Une coïncidence qui ne devrait pas manquer de faire parler.

"On essaie de me faire passer pour un monstre", s'était défendu l’auteur de Chinatown dans Paris Match. "Je n’ai évidemment aucun souvenir de ce qu’elle raconte, puisque c’est faux. Je le nie absolument (...) C’est facile d’accuser quand tout est prescrit depuis des dizaines d’années, et lorsqu’on est certain qu’il ne peut y avoir de procédure judiciaire pour me disculper."

Depuis les années 2010, plusieurs femmes accusent le cinéaste de violences sexuelles remontant aux années 1970 et 1980. Il les réfute toutes, sauf l'affaire de Samantha Geimer pour laquelle il a été condamné à quatre-vingt-dix jours de prison, reconnu coupable de rapports sexuels illégaux avec une mineure. Un juge californien souhaitant le condamner à une peine plus lourde, il avait alors fui les Etats-Unis pour s'installer en France.