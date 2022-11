"Saint Omer" : Alice Diop signe un premier film troublant sur le fait divers qui a choqué la France

Si cette dimension plus intimiste est certainement moins puissante que les scènes de procès, Saint Omer reste une sacrée leçon de cinéma, déjà récompensée en septembre dernier par le Lion d’argent, le Grand prix de la Mostra de Venise. Après l’échec du très rock n’roll Titane l’an dernier, c’est ce premier film plus sobre, mais sans doute plus fédérateur par son sujet, que le comité de sélection du CNC a choisi pour représenter la France dans la course à l’Oscar 2023 du meilleur film international, qui sera décerné en mars prochain.

Outre-Atlantique, Alice Diop et ses comédiennes font déjà beaucoup parler dans la presse professionnelle, même si la course s’annonce encore longue et périlleuse face à des films cannois comme Close, Les Nuits de Mashaad ou encore la Palme d’or Sans Filtre. A défaut de sacre à Hollywood où la France n’a pas triomphé depuis Indochine de Régis Wargnier en 1993, Saint Omer ressemble très fort au prochain César du meilleur premier film. À moins qu’à l’instar de Jusqu’à la garde ou Les Misérables, il décroche le César du meilleur film tout court.

>> Saint Omer de Alice Diop. Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville. 2h02. En salles mercredi.